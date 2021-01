OMS descarta inmunidad colectiva al Covid-19 en 2021

La OMS recordó, además, que el uso de mascarillas, el distanciamiento y la higiene seguirán siendo el día a día de la humanidad, “al menos hasta el fin de este año".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el lunes que las campañas masivas de vacunación, que hacen frente al galopante avance del Covid-19, no serán suficientes para garantizar la inmunidad colectiva o de rebaño en 2021.

“No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021”, declaró la jefa de científicos de la OMS, Soumya Swaminathan, en rueda de prensa. La distribución de vacunas “toma tiempo”, explicó.

La OMS recordó, además, que el uso de mascarillas, el distanciamiento y la higiene seguirán siendo el día a día de la humanidad, “al menos hasta el fin de este año“.

Asimismo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reveló que el fin de semana fueron informados por Japón “de una nueva variante del virus”.

Limiting #COVID19 transmission limits the chance of dangerous new variants from developing. We need to:

-Keep physical distance as much as possible

-Keep rooms well-ventilated

–#WearAMask

-Keep our hands clean

-Cough away from others into your elbow pic.twitter.com/PLZn1RKZ6B

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 11, 2021