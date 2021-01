Júpiter, Saturno y Mercurio se unen en una espectacular triple conjunción

Aunque la mejor fecha para contemplar la triple conjunción es el domingo, expertos también indican que será posible verla poco después del atardecer del lunes.

Júpiter, Mercurio y Saturno se encontrarán este domingo en una espectacular triple conjunción, un raro fenómeno astronómico que maravillará a los aficionados al espacio. Los tres planetas formarán un triángulo celeste en el cielo nocturno, posterior a la puesta del sol.

Según expertos, aparecerán después del atardecer de este 10 de enero sobre el horizonte suroeste, en un inusual acontecimiento que se podrá apreciar casi a simple vista desde la Tierra, empleando binoculares. Mercurio se verá a la izquierda y Júpiter estará situado justo encima de Saturno.

Una triple conjunción ocurre cuando dos planetas y un tercero se encuentran en el cielo durante un período de tiempo.

