Biden: “Vivimos uno de los días más oscuros en la historia de nuestra nación”

Biden señaló que “no hay ningún presidente que sea un rey” y acusó a Trump de haber desatado un “asalto total” contra las instituciones del país.

En el marco de un acto para presentar a sus nominados para el Departamento de Justicia, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a referirse a los acontecimientos del miércoles en el Capitolio, calificándolos de “un asalto sin precedentes” a la democracia del país.

“Ayer, en mi opinión, vivimos uno de los días más oscuros en la historia de nuestra nación. Un asalto sin precedentes a nuestra democracia. Un asalto literalmente contra la ciudadela de la libertad: el Capitolio. Un asalto contra el imperio de la ley. Un asalto contra uno de los empredimientos más sagrados de Estados Unidos: la ratificación de la voluntad popular para elegir el liderazgo de su gobierno”, dijo Biden.

“Todos aquí lamentamos la pérdida de vidas; la falta de respeto a la casa del pueblo; pero lo que presenciamos ayer no fue disensión; no fue una protesta, fue caos. No se atrevan a llamarlos manifestantes. Esta era una turba de insurrectos; terroristas internos. Es así de básico y es así de simple”, agregó.

It’s time for a Department of Justice that serves the interests of the people — not a presidency. Tune in as I introduce key nominees to lead the Department. https://t.co/8eIm9NvQS8

Biden también arremetió contra el presidente saliente, Donald Trump, a quien acusó de haber desatado un “asalto total” contra las instituciones; de atacar a la libertad de prensa y a los servicios de inteligencia, y de pretender que el poder judicial le complaciera.

“En los últimos cuatro años hemos tenido un presidente que ha desplegado su desdén por la democracia, nuestras instituciones y el imperio de la ley. Él ha desatado un asalto total contra las instituciones de nuestra democracia y ayer fue el corolario de ese ataque incesante”, dijo.

“Ayer, culminó con un ataque contra una institución de la democracia, esta vez el Congreso mismo; incitando a una turba a atacar el Capitolio; a amenazar a representantes elegidos por el pueblo de este país e incluso al vicepresidente, para que el Congreso no ratificara la voluntad del pueblo estadounidense después de unas elecciones libres y justas”, añadió.

Además, Biden aseguró que “no hay ningún presidente que sea un rey, ni ningún Congreso que sea como la Cámara de los Lores”, y señaló que “el poder judicial no está para complacer al presidente”.

“Lo que vimos ayer fue claramente otra violación de un principio fundamental de este país”.

“Al estar aquí hoy, lo hacemos a la sombra de los acontecimientos de ayer, acontecimientos que muestran claramente la importancia del trabajo que tenemos que hacer en nuestro país”, sentenció.

Biden confirmó, además, la elección Merrick Garland como secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos.

Garland, un juez de la Corte de Apelaciones, es reconocido como un liberal moderado y no está alineado con ningún partido político.

También nominó a Lisa Monaco y a Vanita Gupta como Fiscales Generales Adjuntas y a Kristen Clarke como Fiscal General Adjunta de la División de Derechos Civiles.

Our nominees for the Justice Department will restore the independence of the Department, so it serves the interests of the people—not a presidency. They’ll rebuild public trust in the rule of law and work to ensure a more fair and equitable justice system. https://t.co/MSCRAwsmaH

— Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021