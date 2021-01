VIDEOS. Momento en que manifestantes irrumpen en el Capitolio; declaran toque de queda

El vicepresidente Mike Pence fue evacuado; medios de comunicación captaron a personas portando armas de fuego en las afueras del Capitolio.

Videos difundidos en las redes sociales mostraban el tenso momento en el que manifestantes irrumpieron en el Capitolio, en Washington, desatando el caos y poniendo en alerta a las autoridades, en momentos en los que se llevaba a cabo una sesión conjunta para certificar la victoria de Joe Bien en los comicios de noviembre del año pasado.

En las grabaciones se podía ver a numerosas personas, simpatizantes del mandatario Donald Trump, ingresando a los edificios, portando extinguidores y otros objetos. Medios de comunicación locales informaron que entre la multitud también fue posible ver a personas armadas.

VP Mike Pence is evacuated through an underground tunnel by the secret service. pic.twitter.com/Cs4oOMldhr — jay (@jay2864) January 6, 2021

Trump supporters have breached the Capitol building and the House is now in emergency recess. Pence has been evacuated too. pic.twitter.com/Qc1OjRm63O — ❄️ Frost Bite ❄️ (@realfrostylady) January 6, 2021

Protesters have stormed the U.S Capitol, climbing floors inside.

VP Mike Pence evacuated by Secret Service through underground tunnels.#PrayForAmerica#ElectoralCollegeVotespic.twitter.com/yJIdFDklqx — ~ Marietta (@MariettaDaviz) January 6, 2021

#BREAKING: U.S. Senate chamber being evacuated due to violent pro-Trump protests inside and outside Capitol building; VP Pence taken to secure location – NBC pic.twitter.com/oZavLZsWzj — I.E.N. (@BreakingIEN) January 6, 2021

Fue necesario el uso de gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes en el Capitolio.

Ante la emergencia, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien presidía la sesión, fue evacuado, y la reunión fue suspendía, mientras que la líder demócrata, Nancy Pelosi, solicitó la presencia de la Guardia Nacional para apoyar a las fuerzas de seguridad.

Asimismo, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró un toque de queda en la ciudad a partir de las 18:00 horas (locales) de este miércoles y que estará vigente hasta las 06:00 del jueves.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Trump pide calma

Horas antes, en un mitín en las afueras de la Casa Blanca, el presidente Trump había instado a sus seguidores que se manifestaran en contra de la certificación de la victoria de Biden.

Además, criticó a Pence por su negativa a objetar los resultados de las elecciones.

“Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución (…) ¡Estados Unidos exige la verdad”, escribió Trump en un tuit.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

En un segundo mensaje, no obstante, pidió a sus simpatizantes “mantenerse pacíficos”.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

