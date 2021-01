De Trump a Biden; ¿qué esperar del nuevo presidente de Estados Unidos?

La tensión vivida en los últimos meses hace que la llegada de Biden a la Casa Blanca, ante todo, una promesa de calma pero, ¿qué se puede esperar de su gobierno?

Para Estados Unidos, 2020 fue un año de fracturas y divisiones, marcado por una campaña electoral muy agresiva, que vio a Joe Biden imponerse ante Donald Trump en unos polémicos comicios, y que ahora supone un profundo cambio de estilo en la Casa Blanca.

“Ganar, ganar, ganar”. Durante meses, el magnate republicano repitió esa consigna, y tras verse superado en las elecciones de noviembre, no quiso reconocer la derrota y se aferró a sus acusaciones de fraude electoral.

Así, la tensión vivida en los últimos meses hace que la llegada de Biden a la presidencia sea, ante todo, una promesa de calma.

“Ahora sabemos que nada, ni siquiera una pandemia o un abuso de poder, puede apagar la llama” de la democracia, declaró Biden a mediados de diciembre.

What beats deep in the hearts of the American people is this: Democracy. pic.twitter.com/jVM7Zc3qWP

— Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020