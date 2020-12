Biden critica a Trump por no reconocer la derrota y pide “pasar la página”

El Colegio Electoral de Estados Unidos ratificó el lunes la victoria de Joe Biden en los comicios de noviembre.

Luego de que el Colegio Electoral ratificara su victoria en las elecciones de noviembre, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a su rival republicano, Donald Trump, por su tenaz negativa a reconocer la derrota, a la vez que pidió a la población “pasar la página”.

“Es una posición tan extrema que nunca antes la habíamos visto. Una posición con la que se ha negado a respetar la voluntad popular, se ha negado a respetar el Estado de Derecho y se ha negado a honrar nuestra Constitución”, dijo Biden desde su feudo de Wilmington.

What beats deep in the hearts of the American people is this: Democracy. pic.twitter.com/jVM7Zc3qWP

En un discurso, el presidente electo se refirió además a los numerosos recursos interpuestos, sin éxito, por el mandatario saliente, para buscar invalidar los resultados en algunos estados.

Biden sostuvo que Trump ejerció plenamente su derecho de impugnar los resultados en los tribunales, pero que “en ningún, caso se halló causa o evidencia para revertirlos, cuestionarlos o disputarlos”.

“Es hora de pasar página”, sentenció Biden.

Today, the members of the Electoral College cast their votes for president and vice president.

And once again, the rule of law, our Constitution, and the will of the people have prevailed.

Our democracy—pushed, tested, and threatened—proved to be resilient, true, and strong. pic.twitter.com/Ka1Aj3hV3m

— Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020