Juez Mynor Moto no seguirá conociendo el caso “Libramiento de Chimaltenango”

La Cámara Penal de la CSJ ordenó que el caso sea trasladado en el plazo de dos días a otro juzgado.

El Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo del Juez Mynor Moto, no seguirá conociendo frente del caso denominado “Libramiento de Chimaltenango“.

Esto fue dado a conocer por parte del Ministerio Público (MP) que indicó que de conformidad con la petición formulada por la Fiscalía contra la Corrupción, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que el caso denominado “Libramiento de Chimaltenango” sea trasladado en el plazo de dos días al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, para Procesos de Mayor Riesgo Grupo “C”.

#MPContraLaCorrupción

De conformidad con la petición formulada por la Fiscalía contra la Corrupción, la Cámara Penal de la #CSJ, odrenó que caso #LibramientoDeChimaltenango”, que conoce el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal a cargo del Juez Mynor Moto 1/2 pic.twitter.com/A13dicK2uq — MP de Guatemala (@MPguatemala) December 29, 2020

Resoluciones polémicas de Moto

Cuando se dio a conocer este caso, en julio de este año, el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, indicó que se habían realizado varias diligencias de allanamiento y como consecuencia se ejecutaron varias órdenes de captura.

No obstante, la que no se pudo concretar fue la del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, debido a que el juez Mynor Moto no había autorizado la orden de aprehensión en su contra.

Moto Morataya sí autorizó las otras 29 órdenes de aprehensión.

“Somos respetuosos del criterio jurisdiccional de la independencia judicial; solicitamos la orden de aprehensión del exministro José Luis Benito puesto que con la investigación que presentamos estimamos que existían los indicios racionales suficientes para que él fuese atraído a este proceso penal”, dijo para entonces Campo.

Por otro lado, durante una de sus argumentaciones en audiencia, el juez Moto manifestó lo siguiente:

“Si critican que no sirve el Libramiento, no lo usen”.

Dan a conocer caso

Este nuevo caso fue presentado por la Fiscalía contra la Corrupción en julio de este año mediante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal Stuardo Campo.

Campo dijo en esa oportunidad que la fiscalía que dirige llevaba nueve meses en esta investigación de oficio que se inició tras varios indicios de corrupción e irregularidades.

Pretende llegar a la CC

Por medio de un video y una página de Facebook, el juez Mynor Mauricio Moto Morataya dio a conocer su candidatura para magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), buscando reemplazar dicha vacante tras la muerte del doctor Bonerge Amílcar Mejía Orellana.

* Con información de MP.

(Visited 5 times, 5 visits today)