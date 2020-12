Papa Francisco: “Necesitamos más que nunca la fraternidad”

El papa Francisco insistió este viernes en su tradicional mensaje de Navidad en "la necesidad de fraternidad" en el mundo, en estos tiempos de pandemia.

“En este momento de la historia, marcado por la crisis ecológica y por los graves desequilibrios económicos y sociales, agravados por la pandemia del Coronavirus, necesitamos más que nunca la fraternidad“, declaró el papa Francisco.

Llamó a una fraternidad concreta, más allá de la familia, la etnia, la religión, la lengua o la cultura.

Este llamado a la solidaridad se aplica “especialmente con las personas más frágiles, los enfermos y todos aquellos que en este momento se encuentran sin trabajo o en graves dificultades por las consecuencias económicas de la pandemia, así como con las mujeres que en estos meses de confinamiento han sufrido violencia doméstica”.

#PopeFrancis celebrates Christmas Mass, and urges us to seek strength in Jesus when life gets us down.https://t.co/yyFS592Dlo pic.twitter.com/7IX1fb8PPW

— Vatican News (@VaticanNews) December 25, 2020