Advierten que nueva cepa del coronavirus está “fuera de control”; suspenden vuelos

Autoridades advirtieron que “será muy difícil tenerla bajo control hasta que hayamos distribuido la vacuna”.

Alerta en Europa y el nuevo tras el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus en el sur del Reino Unido, que se está extendiendo de forma acelerada y que ha llevado a las autoridades británicas a decretar nuevos confinamientos.

Chris Whitty, jefa de la Autoridad Médica inglesa, dijo que se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) del hallazgo, y agregó que no hay evidencias de que la nueva cepa cause más muertes o afecte la eficacia de las vacunas. Reconoció, no obstante, que expertos temen que esta pueda expandirse más rápido.

Reino Unido ha experimentado un incremento de casos y admisiones en los hospitales en diciembre, por lo que el gobierno británico ha decidido reconfinar Londres y el sureste de Inglaterra a partir de este domingo.

Los habitantes de la capital y del sureste de Inglaterra, ya sometidos a importantes restricciones, quedarán sujetos a un nuevo nivel de alerta, el cuarto y más elevado. Tendrán que quedarse en casa y los comercios considerados “no esenciales” no podrán abrir. Las compras de Navidad de último minuto se tendrán que hacer, como muy tarde, este sábado.

Los pubs, restaurantes y museos de esas dos áreas están cerrados desde el fin de semana pasado.

Todos los desplazamientos fuera de esa zona, ya sean dentro del territorio nacional o para ir al extranjero, también estarán prohibidos.

En las áreas regidas por la alerta máxima tampoco podrán llevarse a cabo reuniones entre miembros de distintos hogares, y en el resto de zonas se tendrán que realizar en un único día.

“Con gran pesar tengo que decirles que no podemos dejar que la Navidad se desarrolle como estaba previsto”, explicó Boris Johnson, asegurando que no tenía “elección” y pidiendo a los británicos que “sacrifiquen una oportunidad de ver nuestros seres queridos esta Navidad para protegerlos mejor y así poderlos ver en las próximas fiestas de Navidad”.

Given the early evidence we have on this new variant of the virus, and the potential risk it poses, it is with a heavy heart that I must tell you we cannot continue with Christmas as planned. (2/3)

Este domingo, el ministro de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, advirtió que la nueva cepa del coronavirus está “fuera de control” para justificar el reconfinamiento.

Hancock advirtió que estas medidas podrían seguir en vigor hasta que la vacunación se haya generalizado.

We're accelerating the roll-out of the #coronavirus vaccine, & I'm delighted that as of yesterday morning, 350,000 people have been vaccinated.

There's light at the end of the tunnel, but it's vital we suppress this virus to protect our NHS & save lives. pic.twitter.com/gSgbbV7sUf

— Matt Hancock (@MattHancock) December 20, 2020