El estudio se basa en datos de más de 135 mil pacientes.

Un estudio difundido este viernes en la revista médica The Lancet Respiratory Medicine aseguró que el Covid-19 ha causado tres veces más muertes en hospital que la gripe estacional, un dato preocupante.

El estudio se basa en datos de más de 135 mil pacientes franceses: 89 mil 530 hospitalizados por Covid-19 en marzo y abril de 2020 y 45 mil 819 ingresados por gripe entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.

El índice de fallecimientos de los pacientes con Covid-19 fue tres veces superior al de los enfermos de gripe: 16.9 % para los primeros (más de 15 mil muertes de 89 mil 500 pacientes) contra 5.8 % para los segundos (más de 2 mil 600 muertes de 45 mil 800 pacientes).

NEW Research—In-hospital case mortality was higher in younger patients with #COVID19 compared with those with #influenza, even though children were at a lower risk of hospitalisation for COVID than for flu

Article from Prof L Piroth & colleagues https://t.co/WfmuJYCAzT pic.twitter.com/2BSQlxYUNJ

— The Lancet Respiratory Medicine (@LancetRespirMed) December 18, 2020