Presidente con Covid-19: “Tengo insomnio, gripe, dolor de cuerpo y diarrea”

El presidente Alejandro Giammattei actualizó su situación de salud tras ser diagnosticado con Covid-19.

El mandatario, con semblante cansado, informó que pasó una mala noche, pues tuvo insomnio. No obstante, aprovechó el tiempo para responder los mensajes que recibió en solidaridad por la enfermedad.

Además contó que a las 6:00 horas de este sábado le realizaron las pruebas de control para conocer su evolución, tras cumplir las 48 horas con el virus.

“Todas salieron bien. El oxígeno en mis pulmones también está bien, no necesito de hospitalización. Iré al Hospital General San Juan de Dios si mi caso es grave. No le quitaré una cama en estos momentos a alguien que lo necesite más que yo”, indicó.

De acuerdo con el gobernante, los síntomas que presenta por la enfermedad son leves y el personal médico que lo evalúa considera que puede tratarse en su casa.

Giammattei fue diagnosticado con el nuevo coronavirus la noche del jueves 17 de septiembre.

“Iré al Hospital San Juan de Dios si mi caso es grave, no le quitaré una cama en estos momentos a alguien que lo necesite”, explica el mandatario @DrGiammattei. — Amilcar Avila (@AAvila_PN) September 19, 2020

Síntomas del presidente

Giammattei también habló sobre los padecimientos que tiene por los efectos del coronavirus.

Dolor de cuerpo

Diarrea

Gripe fuerte

Tos

El presidente dijo que no había presentado fiebre, pero está sudando más de lo normal, por esa razón optó por ingerir más bebidas, pues el agua ayuda a disminuir la toxicidad del virus.

“Como dicen las abuelitas: Hay que tomar sopitas calientes, especialmente de pollo, y muchos líquidos. Para los que tenemos tos, les recomiendo tomar té de jengibre con limón, es natural y ayuda mucho”, indicó.

En tanto, el mandatario dijo no ocultará nada de su enfermedad. “Si me ponen oxígeno, lo diré” y, añadió: “A la población le digo: Pasen feliz sábado, usen mascarilla, mantengan el distanciamiento social y lávense las manos. Si no tienen que salir de casa, quédense en familia y aprovechen”.

Situación del coronavirus en Guatemala

La cifra total de contagios del nuevo coronavirus en Guatemala es de 85 mil 152.

El dato fue actualizado este sábado con las estadísticas de ayer hasta las 23:59 horas.

El portal electrónico de seguimiento al Covid-19 también se informa lo siguiente:

Activos estimados: 7 mi 550

Recuperados: 74 mil 497

Fallecidos: 3 mil 105

Se indica que Guatemala, hasta hoy, maneja una tasa de mortalidad de 18.2 por cada cien mil habitantes.