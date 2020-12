Autorizan primera prueba rápida y casera de Covid-19, que se puede comprar sin receta

La prueba se conecta con una aplicación en el celular del usuario para interpretar los resultados, que se informan en apenas 20 minutos.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos autorizó el martes la primera prueba rápida y casera de Covid-19, que se puede comprar sin receta y da el resultado en cuestión de minutos.

La prueba, fabricada por la compañía Ellume, con sede en California, se venderá por unos 30 dólares.

Ellume planea lanzar unos tres millones de unidades en enero de 2021.

The antigen test detects proteins of the SARS-CoV-2 viruses from a nasal swab sample. The test uses an analyzer that connects with a software app on a smartphone to help users perform the test & interpret results, which are delivered to people via their smartphone.

