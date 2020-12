La competencia en los videos cortos se podrá dura luego de que Reddit decidiera comprar Dubsmash para sacudir a TikTok.

Los usuarios de las redes sociales podrán usar muy pronto la opción mejorada de Dubsmash, misma que recientemente fue comprada por Reddit para hacerle la competencia a TikTok.

Reddit anunció la compra de Dubsmash, con el fin de entrar en el mercado de los videos cortos dominado por la app china TikTok.

Dubsmash fue lanzada en 2014, y ahora, mantendrá su propia marca y plataforma, pero Reddit integrará las herramientas de creación de video. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el valor de la compra.

we are so excited to announce that we’ll be joining forces with Reddit! ty to all our dubsmashers for being a part of this incredible journey. we’re so honored to join a company whose focus is also building thriving communities. <3 https://t.co/o6FKD045xt

— Dubsmash (@dubsmash) December 14, 2020