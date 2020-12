El Colegio Electoral ratifica la victoria de Biden frente a Trump en EE.UU.

Sin sorpresa, los grandes electores reunidos este lunes en todo Estados Unidos para formalizar el resultado de los comicios del 3 de noviembre confirmaron la victoria de Biden.

El Colegio Electoral ratificó este lunes la victoria de Joe Biden en las elecciones en Estados Unidos, una oportunidad que el político demócrata va a aprovechar para hacer un llamado a “pasar la página”, pese a la tenaz negativa de Donald Trump a reconocer la derrota.

It’s official, folks. Tune in as I deliver remarks on today’s electoral college vote certification and the strength and resilience of our democracy. https://t.co/Qp2c92mYUV

— Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020