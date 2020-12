Reino Unido autoriza la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el Covid-19

El Reino Unido será el primer territorio en el mundo que dispondrá de una vacuna clínicamente probada.

Este 2 de diciembre, el mundo conoció a la primera vacuna autorizada por un país que ayudará a la lucha contra el Covid-19. Se trata de la creación de Pfizer y BioNTech y fue aprobada por las autoridades en el Reino Unido.

La Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA) indicó que la vacuna cumple con “sus estrictos estándares de seguridad, calidad y eficacia”. Los primeros en recibirla serán los grupos de riesgo.

The NHS stands ready to roll out this #coronavirus vaccine from next week. pic.twitter.com/Ey6IFy3WOT

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020