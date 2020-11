Marcha de mujeres: “Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo”

Hoy se realizó una marcha de mujeres en el Centro Histórico. Se exigió la renuncia de Giammattei por su incapacidad de gobernar.

Las mujeres guatemaltecas organizadas realizaron una marcha en el Centro Histórico. Esta se hizo por el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el cual se conmemora cada 25 de noviembre.

La caminata salió afuera del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y llegó a la Plaza de la Constitución. Durante el trayecto se denunció la violencia que se ejerce en el país y se reclamaron políticas para su erradicación.

“Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo” y “La Policía no nos cuida, me cuidan mis amigas; el presidente no me cuida, me cuidan mis amigas; los diputados no nos cuidan, me cuidan mis amigas”, fueron algunas de las consignas.

Esta última fue un performance que se realizó frente al Palacio Nacional de la Cultura, el cual desde el sábado es custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ante las manifestaciones ciudadanas de los últimos días.

Este año, la marcha por el 25 de noviembre se hizo con más fuerza, ya que el sábado la Policía agredió y capturó a varias mujeres que participaban en la protesta #21N.

Por esa razón, la Agencia Política de Mujeres en la Democracia (APMD) exigió una investigación exhaustiva, efectiva y ágil para que se aplique justicia a las personas responsables de las violaciones cometidas.

Las mujeres insistieron en exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. También en la dimisión del ministro de Gobernación, Gendri Reyes.

Asimismo, rechazaron la aprobación del presupuesto 2021, el cual se logró con el apoyo del oficialismo y las bancadas aliadas.

Critica situación de las mujeres en Guatemala

En los primeros nueve meses del año, se reportaron 77 mil 847 embarazos en niñas y adolescentes, entre los 10 y 19 años.

En ese mismo periodo de tiempo, el Inacif hizo siete mil 167 evaluaciones por delitos sexuales. El 82% fueron a niñas, adolescentes y jóvenes.

Hasta el 31 de octubre, 428 mujeres murieron de forma violenta, según el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM).

Exigencias durante la marcha

Al Congreso. Aprobar la iniciativa 4977, ley que crearía el ministerio de la mujer.

Al presidente. Renunciar a su cargo por su incapacidad de gobernar.

Al ministro de Gobernación. Renunciar por la represión desatada en contra de la ciudadanía que manifestaba pacíficamente el sábado.

También exigieron la dimisión de quienes integran la junta directiva del Congreso y quienes aprobaron de urgencia nacional el presupuesto 2021.

