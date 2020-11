Vacuna de AstraZeneca arroja resultados alentadores entre personas mayores

La vacuna provoca entre las personas mayores de 56 años una respuesta inmunitaria idéntica a la que suscita entre los más jóvenes (18-55 años).

La vacuna contra el nuevo coronavirus (Covid-19) desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford arrojó resultados alentadores entre las personas mayores, especialmente vulnerables al virus, según datos publicados el jueves.

Estos resultados intermedios corresponden, no obstante, a una fase de desarrollo menos avanzada (llamada fase 2) que los anunciados en estos últimos días por los fabricantes Pfizer/BioNTech y Moderna, que aseguran que sus vacunas son eficaces en 95 % y 94.5 %, respectivamente, basándose en resultados de la tercera y última fase de sus ensayos clínicos.

Las conclusiones de la fase 2 del proyecto de AstraZeneca y Oxford fueron publicados el jueves por la revista médica The Lancet.

NEW—UK’s #COVID19 vaccine shows similar safety and immunogenicity results in healthy older adults (aged 56 years & over) to those seen in adults aged 18-55 years: finding from a single-blind, randomised, controlled, phase 2 trial https://t.co/OKDSySPwfK pic.twitter.com/JyXRk5ZzPT

La vacuna provoca entre las personas mayores de 56 años una respuesta inmunitaria idéntica a la que suscita entre los más jóvenes (18-55 años).

Como recuerda The Lancet, “los más mayores tienen un riesgo más elevado de desarrollar una forma grave de Covid-19 y es por tanto esencial que una vacuna destinada a luchar contra esta enfermedad sea eficaz para este grupo de población”.

“La respuesta inmunitaria que provocan las vacunas es habitualmente menos fuerte entre los más mayores puesto que el sistema inmunitario se debilita gradualmente con el tiempo”, explica el doctor Andrew Pollard, uno de los responsables del ensayo de la Universidad de Oxford.

The Oxford coronavirus vaccine has been shown to trigger a robust immune response in healthy adults aged 56-69 and 70+. The data suggest that one of the groups most vulnerable to serious illness and death from COVID-19 could build immunity:https://t.co/E5uEcHFcrT#OxfordVaccine

— University of Oxford (@UniofOxford) November 19, 2020