VIDEO. Anthony Lozano da positivo por Covid-19 y no jugará ante Guatemala

La estrella de la Selección de Honduras se une a las baja de Alberth Elis que tampoco fue tomado en cuenta por Covid-19.

Este domingo la Selección Nacional recibirá a su similar de Honduras, a partir de las 11:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Será el último encuentro de preparación en el año de la Bicolor y de cara al inicio de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

El saldo, no ha sido positivo en 2020 para el combinado nacional, ya que no se ha ganado ni un solo partido, pero lo más preocupante es que no se ha anotado ningún gol. (Guatemala 0-2 Panamá, México 3-0 Guatemala, Nicaragua 0-0 Guatemala).

Honduras presenta una baja de última hora

Ayer en altas horas de la noche el galeno de la Selección de Honduras, confirmó una baja de última hora tras las pruebas PCR que se realizaron en territorio nacional.

Se trata de Anthony Lozano, el futbolista del Cádiz dio positivo por Covid-19 y será una dura baja para el conjunto hondureño que este domingo jugará ante Guatemala.

Lozano es el segundo futbolista que da positivo por Covid-19, el primero fue Alberth Elis del Boavista de Portugal. Sin embargo, el positivo de Elis se reportó en su llegada al territorio hondureño hace algunos días.

OFICIAL| El médico de la selección nacional Guillermo Toledo confirma que el jugador #AnthonyLozano dió positivo a la prueba PCR de #COVID19 . De igual forma el Director Administrativo de @FenafuthOrg #GerardoRamos confirma el reporte médico y el estado del resto de delegación pic.twitter.com/xarwWuD4DT — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) November 15, 2020

Con dicha baja confirmada el director técnico Fabian Coito deberá hacer modificaciones en el once inicial para enfrentar a Guatemala, ya que Lozano estaba previsto que arrancaría en el once inicial.

Además, se confirmó que otras pruebas realizadas a la delegación de Honduras en el transcurso de este sábado dieron negativas, por lo que la única baja confirmada para el duelo contra la azul y blanco es la de Anthony Lozano.

(Visited 1 times, 1 visits today)