Huracán Iota alcanza la categoría 4 mientras avanza hacia Centroamérica

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que Iota pasó de la categoría 4 (sobre un máximo de 5), con vientos de hasta 230 kilómetros por hora.

El huracán Iota se fortaleció la madrugada de este lunes a la “peligrosa” categoría 4, en su camino hacia Centroamérica, donde autoridades de varios países evacuaron a miles de personas para minimizar los riesgos, en una región recientemente devastada por el paso del ciclón Eta.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos indicó que Iota pasó de la categoría 4 (sobre un máximo de 5), con vientos de hasta 230 kilómetros por hora.

“Se esperan vientos extremadamente peligrosos y marejada ciclónica amenazante a la vida a lo largo de la costa noreste de Nicaragua y este de Honduras”, dijo el NHC en un boletín.

Hurricane #Iota Advisory 12: Iota Has Continued to Strengthen Into a Dangerous Category 4 Hurricaneexpected to Bring Potentially Catastrophic Winds, Life-Threatening Storm Surge, and Extreme Rainfall Impacts To Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

Se espera que Iota toque tocar tierra el lunes por la noche en el litoral entre Nicaragua y Honduras, siguiendo un rumbo similar al de Eta, que a inicios de noviembre dejó más de 200 muertos y 2.5 millones de afectados por inundaciones y deslaves.

El NHC advirtió que las fuertes lluvias provocadas por el ciclón podrían causar inundaciones repentinas y crecidas de ríos en Centroamérica y el norte de Colombia.

“Inundaciones y deslaves en Honduras y Nicaragua podrían verse exacerbados por los recientes efectos del huracán Eta” con un impacto “potencialmente catastróficos”, dijo el centro estadounidense.

#Hurricane #Iota has rapidly strengthened overnight and now has 155 mph (245 km/h) sustained winds. It could reach category 5 status later today before making landfall with 12-18 feet of storm surge. More on this exceptionally dangerous situation: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gNGzvJlPUe

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020