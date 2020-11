Insivumeh: Huracán Iota se fortalece a categoría 3

"Iota se ha convertido rápidamente en un huracán importante y peligroso", indicó el Centro Nacional de Huracanes.

Tan solo unas horas pasaron para que tanto el Centro Nacional de Huracanes (NHC) como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), confirmaran que el huracán Iota se fortaleció en categoría 3.

Según el boletín 19-2020 del Insivumeh, publicado a las 00:00 horas del lunes 16 de noviembre, el fenómeno climático se moviliza con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora y se encontraba a 290 kms al este de las costas de Prinzapolka, en Nicaragua.

En ese mismo boletín del Insivumeh, y tal como se aseguró en el anterior, la inestabilidad y las bandas nubosas más externas del sistema podrían incrementar las lluvias desde este mismo lunes en los departamentos de Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, norte de Huehuetenango y Quiché. Asimismo en el noreste de Zacapa y Chiquimula.

Asimismo, la entidad insistió en recordar las recomendaciones que se dieron con anterioridad.

Debido a que los suelos continúan saturados y las lluvias incrementarán e todo el país desde el próximo martes, 17 de noviembre, se recomienda tomar las precauciones necesarias ya que se podrán presentar las siguientes situaciones:

Finalmente, la institución indica que para mayor información se puede comunicar al 3170-4200.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC), indicó en sus redes sociales, mediante el aviso 11A, que un avión de reconocimiento descubre que Iota “se ha convertido rápidamente en un huracán importante y peligroso”.

Hurricane #Iota Advisory 11A: Reconnaissance Aircraft Finds Iota Has Rapidly Strengthened Into A Dangerous Major Hurricane. Expected to Bring Potentially Catastrophic Winds, Life- Threatening Storm Surge, and Extreme Rainfall Impacts To Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020