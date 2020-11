Guatemala sonríe tras una victoria trabajada ante Honduras

El combinado nacional logró una victoria para levantar los ánimos tras un 2020 complicado en todos los ámbitos.

Después de un año de no ganar, Guatemala logró un valioso triunfo este domingo ante su similar de Honduras en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Los goles fueron obra de Darwin Lom en dos ocasiones, el primero tras una gran jugada de Stheven Robles y el segundo desde el punto penal.

El resultado servirá para recuperar confianza, esto tras no haber logrado ganar en todo el 2020, un año atípico para todo el mundo debido a la pandemia que nos azota.

Stheven Robles y Darwin Lom guían la victoria

Guatemala hoy demostró que con orden táctico y con garra se pueden lograr grandes cosas, hoy el combinado nacional mostró otra cara a comparación de los partidos contra México y Nicaragua.

Amarini sorprendió con un once donde apostó con Stheven Robles y Luis de León por las bandas, siendo Robles un dolor de cabeza para la defensa de Honduras.

Y fue el ‘Pelón’, quien buscó con insistencia el gol en los primeros minutos. Robles realizó una gran jugada individual en la primera parte que derivó en el primer gol del Lom.

Por otra lado, Amarini encontró al delantero ideal, el que no se encontraba desde la partida del ‘Pescadito’ Ruiz.

Hoy Darwin Lom se despachó con un doblete, pero se destaca el gran temple que mostró en el partido de este día contra Honduras.

Lom, ofreció una actuación excelsa, la pidió, las luchó y su recompensa fueron dos goles, hoy todos los futbolistas colaboraron, hubo una idea de juego y se reflejó en el terreno de juego.

En un país que sufre de pobreza, corrupción, de injusticias sociales, este triunfo es un bálsamo de optimismo, la situación no es la mejor, pero el aficionado se ilusiona, once hombres de maíz volvieron a ilusionar a 17 millones de guatemaltecos, no se ha ganado nada, pero es el primer paso para lograr los objetivos.

Amarini asegura su continuidad

El estratega nacional fue cuestionado tras los resultados del año contra Panamá (0-2) antes de la pandemia y México (3-0) postpandemia, además del empate contra Nicaragua (0-0).

Guatemala logró su primera victoria del año, asimismo como los primeros goles del 2020 en un año atípico por la pandemia.

Ahora, Amarini tendrá que seguir trabajando de cara a las eliminatorias mundialistas y la lucha por un boleto a la Copa Oro. Guatemala tendrá una tarea complicada, pero no imposible.

