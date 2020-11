Día de los Veteranos: Trump reaparece en público tras perder las elecciones

El mandatario republicano ha permanecido atrincherado en la Casa Blanca, sosteniendo que está a punto de ganar y presentando demandas en las que alega fraude electoral.

El presidente Donald Trump hizo este miércoles su primera aparición oficial después de las elecciones en Estados Unidos, con motivo de un Día de los Veteranos empañado por su negativa a reconocer la victoria de Joe Biden.

El mandatario republicano asistió antes del mediodía a una ceremonia celebrada bajo la lluvia en el cementerio nacional de Arlington, en Virginia, cuatro días después de que los medios estadounidenses declararan, basándose en proyecciones de resultados oficiales, que su rival demócrata ganó las presidenciales.

Desde entonces, Trump solo se ha pronunciado a través de Twitter, y no ha aceptado su derrota frente a Biden, como es tradicional en Estados Unidos una vez que se proyecta un ganador en una elección.

El mandatario republicano ha permanecido atrincherado en la Casa Blanca, sosteniendo que está a punto de ganar y presentando demandas en las que alega fraude electoral, hasta ahora respaldadas solo por evidencia muy endeble.

El miércoles por la mañana, volvió a tuitear, sin pruebas, que había ganado las elecciones y había sufrido una manipulación de votos, pese al consenso de observadores internacionales, líderes mundiales, funcionarios electorales locales y medios de comunicación de que la votación del 3 de noviembre fue transparente y no mostró ningún indicio creíble de fraude.

Trump criticó una encuesta “posiblemente ilegal” justo antes de la jornada electoral que, según él, desanimó a los votantes republicanos al mostrarlo 17 puntos detrás de Biden en Wisconsin, aunque la carrera estaba empatada.

Aunque Biden fue declarado ganador en Wisconsin, el presidente añadió que se encaminaba a ganar en ese estado.

The Fake Pollsters at @ABC/@washingtonpost produced a possibly illegal suppression Poll just before the Election showing me down 17 points in Wisconsin when, in fact, on Election Day, the race was even – & we are now preparing to win the state. Many such “deplorable” instances!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020