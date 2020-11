Joe Biden se prepara para atacar al nuevo coronavirus ajeno a la resistencia de Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, imploró ayer el uso del tapabocas contra el Covid-19 al lanzarse de lleno a organizar su próximo gobierno, mientras que Donald Trump, quien se niega a aceptar su derrota, despidió al jefe del Pentágono, anticipando semanas tensas.

Biden puso manos a la obra hacia su investidura el 20 de enero cumpliendo lo que anunció el sábado en su discurso de victoria: Abordando las crisis sanitaria y económica desatadas por el nuevo coronavirus, promesa central de su campaña.

Biden covid team: President-elect announces coronavirus task force made up of physicians and health experts – The Washington Post #BidenHarris2020 #COVID19 #Biden2020 #VIKEZ #healthcare https://t.co/M8zOrl7Qfg

En contraste con el mandatario republicano, acusado de haber minimizado desde el primer día la pandemia e ignorado los consejos de su propia célula de crisis contra el Covid-19, el político demócrata aseguró que su gobierno estará guiado por la ciencia.

Por eso, insistió en el consejo número uno de los expertos para evitar contagios: el tapabocas, “el arma más potente” disponible por ahora.

El tema de la mascarilla estuvo muy politizado antes de los comicios del 3 de noviembre, en los que, prueba de la profunda polarización en el país, Biden obtuvo unos 75 millones de votos y Trump unos 71 millones.

Estados Unidos, el país más golpeado en el mundo por la pandemia, superó ayer el umbral de los 10 millones de casos desde el inicio de la pandemia, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Trump anunció en Twitter la salida del secretario de Defensa.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020