“Cuando termine el conteo, seremos declarados ganadores”, dice Biden

En una breve declaración desde su localidad de residencia, Wilmington, en Delaware, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, volvió a pedir “paciencia” a sus simpatizantes y aseguró que no tiene dudas de que ganará las elecciones en Estados Unidos.

“En Estados Unidos el voto es sagrado. Es como la gente en este país expresa su voluntad. Y es la voluntad de los votantes, y de nadie más, elegir al presidente”, dijo Biden, junto a su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris.

“Cada boleta debe ser contada, y eso es lo que vamos a ver que ocurra ahora. La democracia a veces es desordenada, y a veces requiere un poco de paciencia también”, reconoció el exvicepresidente.

“Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que, cuando termine el conteo, la senadora (Kamala) Harris y yo seremos declarados ganadores”, indicó el veterano candidato demócrata.

I spent the afternoon attending briefings on the ongoing COVID-19 crisis and the state of the economy. Tune in as I provide an update on these briefings and efforts to count every vote. pic.twitter.com/duoDWfzf5C

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020