Una mujer fue arrestada la noche del miércoles, en medio de las protestas que sacudieron varias ciudades de Estados Unidos luego de la tensa jornada de elecciones presidenciales, tras insultar y escupir en la cara a un policía en Manhattan, Nueva York.

El incidente fue captado en video. En las imágenes se aprecia cómo la mujer, posteriormente identificada como Devina Singh, de 24 años de edad, insulta al agente e incluso lo llama “fascista”.

“¡Qué te jodan, eres un fascista!”, le grita la enfurecida joven al uniformado. Acto seguido, le lanza un escupitajo al rostro, lo que colma la paciencia del policía, quien procede a arrestarla.

A young woman was arrested after she spat in an officer’s face after screaming, “F–k you, fascist,” tonight in the West Village. pic.twitter.com/cfgVLYJ5pc

— elizabeth meryl rosner (@elizameryl) November 5, 2020