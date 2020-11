Más de 100 millones de personas votaron antes de la jornada electoral de este martes en Estados Unidos, según la última actualización del recuento realizado por el US Elections Project, de la Universidad de Florida, referencia estadística en el tema.

#earlyvote morning update 11/3

At least 100 million people voted prior to Election Day in the 2020 general election 🥳https://t.co/s8K2xFDeSA pic.twitter.com/e4uqPKq3Iz

— Michael McDonald (@ElectProject) November 3, 2020