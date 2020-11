Tragedia en Halloween: hombre disfrazado mata con un sable a 2 personas y hiere a otras 5

Un hombre disfrazado con un traje medieval y armado con un sable mató a dos personas e hirió a otras cinco la noche del sábado, cuando se celebraba Halloween, en la ciudad canadiense de Quebec, informó la policía.

El atacante, que fue arrestado la madrugada del domingo después de una persecución por las calles del Viejo Quebec, perpetró las agresiones en el centro histórico de la ciudad, cerca del Chateau Frontenac y la Asamblea Nacional, la zona más turística de la capital de esta provincia francófona.

Las dos víctimas mortales son un hombre de 56 años y una mujer de 61, ambos residentes de Quebec.

Los heridos, entre los que figuran dos franceses residentes en la ciudad, son cuatro hombres, cuyas edades van de los 19 a los 67 años, y una mujer de 24 años. Sus vidas no corren peligro, pero algunos sufrieron “laceraciones significativas”, precisaron autoridades.

Durante la celebración de Halloween, “nos sumergimos en una noche de horror cuando un hombre de 24 años, que no vive en Quebec, se acercó a nosotros con la intención de causar el mayor número de víctimas posible”, explicó el jefe del servicio de policía de Quebec, Robert Pigeon.

La fuente añadió que todo parece indicar que el sospechoso “habría elegido sus víctimas al azar”.

“Todo Quebec está de luto esta mañana“, dijo la viceprimera ministra de la región, Geneviève Guilbault, al denunciar los actos “bárbaros” cometidos la noche del 31 de octubre.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó los hechos de “terrible tragedia”.

I have spoken with Minister @JYDuclos, Premier @FrancoisLegault, Mayor Régis Labeaume, and @JoelLightbound about this attack and offered my sincere condolences. We are united in our grief, and we stand together against this appalling violence.

