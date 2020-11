Este sábado las redes sociales se han llenado de los espeluznantes disfraces, bromas de todo tipo y diferentes temas relacionados al Día de Brujas, que se celebra en todo el mundo hoy 31 de octubre.

Halloween, una fiesta de origen estadounidense, donde prevalecen los colores negro y naranja, también es una oportunidad para que, quienes desean festejarlo, lo hagan disfrazándose del personaje de su elección.

En esta ocasión y debido a la crisis que se está viviendo por la pandemia del COVID-19, la celebración no ha sido como común suele darse.

Diferentes exfutbolistas y futbolistas que todavía se encuentran activos han publicado cómo se han disfrazado.

Tal es el caso del brasileño Ronaldinho Gaúcho, quien realizó una publicación donde sale vestido de brujo con un traje color negro.

Lo acompaña un balón y las respectivas calabazas.

El francés Patrice Evra, exjugador de equipos como la Juventus y Manchester United, además de la selección gala, subió un video donde sale bailando y simulando ser Batman.

A su personaje le nombró Patman, usando las tres iniciales de su nombre real.

I am acc crying man jejfjdjd wtf happened to Evra after he retired 😂😂 pic.twitter.com/jVYBCMMAwy

— NW™ (@JustNabard) October 31, 2020