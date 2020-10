El periodista Diego Demarco, de Telenueve, se encontraba preparando un enlace en vivo en la localidad de Sarandí, en Argentina, cuando fue víctima de la inseguridad que se vive en ese país sudamericano.

Momentos antes de que Demarco saliera al aire, mientras conversaba con su camarógrafo, un ladrón se acercó rápidamente a él y le arrebató el teléfono celular que tenía en la mano. Este huyó inmediatamente del lugar y el periodista corrió detrás de él, mientras la cámara hacía un acercamiento al callejón donde se metió el delincuente.

“¡Dámelo, dámelo!”, se escuchó gritar a Demarco, dirigiéndose al ladrón, mientras lo perseguía por la calle. Sin embargo, tras unos segundos optó por detenerse y regresar junto a sus compañeros.

“Me acaban de robar el celular, me robaron el teléfono”, dijo luego el comunicador, indignado y sorprendido.

“Yo trabajo con el celular”

Tras el incidente, según informa el portal Infobae, vecinos que atestiguaron el hecho se acercaron al equipo de grabación, y Demarco, esperanzado en que estos pudieran conocer la identidad del malhechor, les pidió que le dijeran que le devolviera el celular.

“Decile que me devuelva el celular, yo laburo (trabajo) con el celular”, les dijo.

Y su solicitud tuvo respuesta, pues minutos más tarde Demarco logró recuperar su teléfono.

De acuerdo con Infobae, Demarco le dejó a una vecina otro número para que pudiera contactarlo, y solo minutos más tarde, la mujer, identificada solamente como Rosa, se comunicó con él para informarle que habían localizado al ladrón y recuperado su celular.

“Me sorprendió esa actitud porque pasa en todos lados. No es un problema de ellos. Los vecinos fueron los que me permitieron recuperar el teléfono, porque lo individualizaron. Me dieron algunos indicios de quién era. Yo no lo quería denunciar, quería recuperar el teléfono”, dijo el periodista.

“Agradezco que esto me haya pasado en este barrio porque hay un compromiso y solidaridad. Enseguida se juntaron como 10 vecinos pidiéndome disculpas. Ellos mismos fueron los que activaron un poco y sabían quién era”, agregó.