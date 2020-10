Sangriento tiroteo contra manifestantes conmociona a Nigeria

Conmoción en Nigeria por un sangriento tiroteo contra un grupo de manifestantes en Lagos, el cual, según Amnistía Internacional (AI), habría dejado varios muertos, aunque las autoridades solo admiten un deceso.

Babajide Sanwo-Olu, gobernador del estado de Lagos, capital económica de Nigeria, reconoció que el tiroteo dejó un fallecido, y señaló que los manifestantes desafiaron el toque de queda la noche del martes.

Amnistía Internacional, sin embargo, declaró que varios manifestantes murieron, aunque admitió que todavía intentaba “determinar la cifra exacta” de víctimas.

Las más de mil personas que se habían concentrado el martes por la tarde en el peaje de Lekki, en Lagos, fueron dispersadas con disparos de munición real, después de que se decretara un toque de queda total para sofocar el movimiento de protesta que se expande desde hace más de diez días.

“Recae sobre mí la responsabilidad de este desgraciado incidente y voy a trabajar con el Gobierno Federal para dilucidar qué ocurrió“, dijo el miércoles, el gobernador Sanwo-Olu, reconociendo que la situación “escapó a su control”.

There are no excuses for the unfortunate incident that took place last night, and as the Governor, I apologize for every action & inaction.

I would like you to know that I am for you, I am with you, & I understand that indeed you’re not happy with the turn of events last night.

— Babajide Sanwo-Olu (@jidesanwoolu) October 21, 2020