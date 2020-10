VIDEO. Graban a vendedora ambulante limpiándose la nariz con las mascarillas que vendía

En plena pandemia de coronavirus (Covid-19), una vendedora ambulante fue captada, por una ciudadana que transitaba en su vehículo, limpiándose la nariz con las mascarillas que vendía en la calle.

La breve grabación muestra a la mujer, parada en una zona del Centro Histórico de Santa Marta, Colombia, llevando varios tapabocas en las manos y luego utilizando algunos de estos para refregarse la nariz y la boca.

Hacia el final del video, se le observa colocándose una de las mascarillas.

Hay gente con una irresponsabilidad nivel superior #COVID__19 pic.twitter.com/a5ijtgcng2 — Luchovoltio (@luchovoltios) October 14, 2020

En declaraciones recogidas por El Tiempo, la mujer, identificada como Carmen Delgado, se defendió argumentando que no se dedica a la venta de mascarillas, y que los cubrebocas que utiliza en el metraje eran suyos.

“Me estaba limpiando las fosas nasales, tenía barro y polvo, y por eso me coloqué un tapabocas que compré. Yo no vendo tapabocas. Me coloco tres porque trabajo en la calle”, aseguró.

Sin embargo, comerciantes de la zona, comerciantes de la zona, también citados por El Tiempo, indicaron que la mujer se dedica a cambiar billetes a conductores de servicio público, y a estos mismos les vende tapabocas para “protegerse” del Covid-19.

Sanción para la vendedora

El video generó indignación en las redes sociales, ante el riesgo que esta práctica puede representar para los posibles compradores de estos productos contaminados, e incluso llegó a las autoridades locales, que sancionaron a la vendedora.

“La Policía logra la ubicación de la señora y le es aplicado el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que trata de los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y también con las autoridades”, señaló el coronel Oscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, citado por el portal Infobae.

Las autoridades colombianas, además, recomendaron a la población comprar los elementos de autoprotección, como las mascarillas, en sitios autorizados y que tengan todas las medidas de bioseguridad necesarias.