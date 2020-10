Covid-19: Más de 30 infectados y casi 300 en cuarentena tras fiesta de cumpleaños

Una gran fiesta para celebrar los 16 años de una joven en un barrio acomodado de Long Island, en Nueva York, terminó mal, con 37 personas infectadas de coronavirus (Covid-19) y otras 270 en cuarentena, en momentos en que aumentan los brotes del virus en el estado y las autoridades temen una segunda ola de la pandemia.

La fiesta de “Sweet 16”, similar en Estados Unidos a las tradicionales fiestas de “15 años”, se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre, en el Miller Place Inn, de Long Island.

“Nunca habíamos tenido un evento superpropagador como este en el condado de Suffolk”, tuiteó Steve Bellone, máxima autoridad ejecutiva de la zona. “La gente debe actuar de manera responsable o la economía sufrirá”, añadió.

We’ve never seen a super-spreader event like this before in Suffolk County.

People have to act responsibly so that we do not have another economic setback.

If businesses do not comply, we will enforce the law. https://t.co/DCfx0zapOM

— Steve Bellone (@SteveBellone) October 14, 2020