Giammattei sufre de gastritis a consecuencia del Covid-19

Una semana después de haber confirmado que era libre de coronavirus, el mandatario Giammattei informó que se mantiene agitado consecuencia del cansancio que deja la nueva infección.

Giammattei aclaró que no es un problema pulmonar sino mecánico debido al tratamiento “agresivo” que ingirió para detener el coronavirus y por tratarse de un caso de “altísimo riesgo”, por su condición.

“Se me ocasionó una gastritis erosiva en el estómago, la cual fue descubierta la semana pasada. Cuando me hicieron el examen de sangre, que fue cuando me hicieron el hisopado, el 17 de septiembre, tenía la hemoglobina de 15 miligramos y luego con el control estaba en 10 y eso demostró que estaba con anemia”, explicó el mandatario al salir del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.