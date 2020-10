Huracán Delta se fortalece y pone en alerta a México

El huracán Delta alcanzó este martes la categoría 4, amenazando México. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami, Delta es ahora un ciclón “extremadamente peligroso”.

Delta soplaba con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes, y se encontraba a unos 520 kilómetros al sureste de Cozumel, hacia donde se desplaza a 26 kilómetros por hora, informó el NHC.

1120 AM EDT UPDATE: NOAA Hurricane Hunter aircraft report that Hurricane #Delta has rapidly strengthened into a dangerous category 4 hurricane, with maximum sustained winds of 130 mph. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/3vxNAOAN0l

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2020