Giammattei: “El vicepresidente puede tener su opinión”

El presidente, Alejandro Giammattei, fijó su postura con relación a la situación del magistrado Neftaly Aldana, integrante de la Corte de Constitucionalidad (CC), y lo manifestado por el vicemandatario, Guillermo Castillo.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el vicepresidente escribió un mensaje en el cual señaló que:

“La situación del magistrado Neftaly Aldana debe resolverse y estoy seguro que la CC lo atenderá en el marco de la ley. No obstante, la CC no está desintegrada pues tiene a los magistrados suficientes que van a analizar su expediente. Este es un gran país”.

Ante eso, el dignatario, que acudió a un acto público en la zona 13 capitalina, dijo:

Giammattei aseguró que la decisión que debe tomar la CC con relación a Aldana debe ser de suspende su participación ante esa instancia:

El mandatario afirmó que los certificados médicos que relatan el estado de la salud el magistrado indican que tuvo “dos eventos de accidentes cerebrovasculares”, los cuales comúnmente se conocen como derrames cerebrales.

Esto le ocasionó al magistrado la pérdida del movimiento del lado derecho de su cuerpo. Según el lenguaje médico, a esa situación se le llama hemiplejía derecha.

Además, se determinó que también sufre de afasia. Giammattei dijo que eso refiere a problemas para hablar.

“Si una persona, su lado derecho, el magistrado Aldana es derecho (diestro), no puede firmar. Si no puede hablar, no puede ni escribir ni hablar, discúlpenme, esa persona no está en la capacidad de llevar a cabo sus funciones de magistrado”