Secretaria de prensa de Donald Trump, da positivo por Covid-19

Kayleigh McEnany, secretaria de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que dio positivo a una prueba de coronavirus (Covid-19), tres días después de que el mandatario tuviera que ser hospitalizado tras haberse contagiado de la enfermedad.

“Después de dar negativo de manera constante, incluso todos los días desde el jueves, di positivo para Covid-19 el lunes por la mañana sin experimentar síntomas”, dijo McEnany en un comunicado.

La vocera de la Casa Blanca explicó, además, que comenzará su cuarentena y continuará trabajando de forma remota.

Aclaró, asimismo, que “ningún reportero, productor o miembro de la prensa” aparece como contacto cercano en el listado de los servicios médicos de la Casa Blanca.

Sin embargo, crecía la polémica por las precauciones, o la falta de precauciones, tomadas por la Casa Blanca y la familia Trump para evitar nuevos contagios de coronavirus.

El domingo, la portavoz del presidente celebró una rueda de prensa al aire libre, con periodistas y sin usar máscara.

McEnany es el caso de Covid-19 más reciente en el círculo cercano al mandatario.

El listado incluye a la primera dama, Melania Trump, y a la asistente del presidente, Hope Hicks, cuyo positivo por Covid-19, conocido el jueves, encendió las alarmas.

También han resultado infectados el gerente de la campaña Trump 2020, Bill Stepien; la titular del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel; la asesora de Trump Kellyanne Conway; el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y tres senadores republicanos (Mike Lee de Utah, Thom Tillis de Carolina del Norte y Ron Johnson de Wisconsin), así como el ayudante personal de Trump, Nick Luna.

Trump anunció que había dado positivo al virus la noche del 1 de octubre, y dos días después tuvo que ser internado en el hospital Walter Reed, en Washington.

Según su entorno, no obstante, el mandatario evoluciona favorablemente de la enfermedad, e incluso anunció que dejaría el hospital la tarde de este lunes.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020