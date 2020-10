¿Los Simpson predijeron que Donald Trump tendría Coronavirus?

El pasado 1 de octubre se dio a conocer que el presidente Donald Trump se contagió de Covid-19, de inmediato empezaron a surgir distintas teorías de que Los Simpson ya había predicho el suceso.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el polémico mandatario confirmó la noticia. Ahí mismo aseguró que su esposa también estaba afectada por el coronavirus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020