Casa del Migrante no dará hospedaje a caravana de hondureños

La caravana de migrantes hondureños sigue encontrando obstáculos en su travesía hacia Estados Unidos.

En la frontera El Corinto, en Izabal, las autoridades guatemaltecas exigieron la prueba de PCR o de antígeno para ingresar al país, pues es un requisito por la pandemia de la Covid-19.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que este jueves, hasta las 11:00 horas, unas 2 mil personas ingresaron al territorio nacional tras romper una barrera policial.

La Casa del Migrante de los misioneros de San Carlos Scalabrinianos se ha caracterizado por ser una entidad que ofrece ayuda humanitaria a migrantes y refugiados.

En sus centros se han alojado los miles de hondureños que desde 2018 se han movilizado en caravanas en busca del sueño americano.

No obstante, este año el apoyo humanitario cambiará por la pandemia del nuevo coronavirus, ya que no cuentan con espacio físico adecuado para atender a los centroamericanos, según su director, el padre Mauro Verzeletti.

“En esta ocasión no daremos hospedaje para no generar aglomeración y poner en riesgo a los migrantes. No contamos con espacio adecuado para garantizar la salud y bienestar a las personas. Se proporcionarán kits de higiene y de alimentación, así como otros insumos impermeables para que se protejan de la lluvia”.