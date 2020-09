Tras un explosivo primer debate, Trump y Biden retoman sus campañas

Tras un explosivo y polémico primer debate en Ohio, a semanas de los comicios de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, retomaban este miércoles sus respectivas campañas.

El debate se celebró en Cleveland, Ohio, uno de los estados pendulares en los que no hay tradición de votar por un partido, que suelen definir las elecciones presidenciales y que en 2016 apoyó a Trump. Ahora, las encuestas dan la ventaja a Biden en este bastión, y el exvicepresidente piensa aprovechar esta ventaja para hacer campaña en la zona.

After tonight, the choice in this election has never been clearer — and with 35 days to go, the stakes have never been higher. Tomorrow marks our final end-of-quarter deadline, and we need your help to hit our goal.

Chip in to help beat Donald Trump: https://t.co/qenDA6FsjW

— Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020