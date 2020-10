Actriz porno se desnuda en pleno bus urbano en forma de protesta; pasajeros la tocan

Atónitos quedaron los pasajeros de un bus urbano en la ciudad de Puebla, en México, luego de que una actriz porno, identificada como “Annie sex teen”, se subiera a la unidad de transporte y se desnudara por completo frente a ellos.

Un video, compartido por la propia “Annie sex teen” en sus redes sociales, muestra el momento en el que esta se sube al autobús, se presenta y le explica a las personas a bordo que se va a quitar la ropa en modo de protesta contra la inseguridad que viven los usuarios del transporte público en Puebla, así como contra la falta de empleo.

“Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy ‘Annie sex teen’, actriz porno mexicana. Hoy vengo en protesta por la inseguridad que se vive en el transporte público en la ciudad de Puebla, y también porque no nos dejan trabajar en los centros nocturnos”, dice la mujer. “En modo de protesta, me voy a desnudar y, pues, a quien no le guste, tápese los ojitos; se puede voltear”, advierte.

“Quien quiera y le guste, comparta. Saquen sus celulares para que puedan grabar”, dice la joven antes de quitarse el vestido que llevaba puesto, quedando completamente desnuda mientras los pasajeros, la mayoría hombres, le chiflan y la graban con sus teléfonos.

*Para ver el video, puedes dar clic aquí / (Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios)

“Queremos trabajar. Queremos seguridad en el transporte público de Puebla. Queremos trabajar en los centros nocturnos en Puebla”, dice la mujer, mientras realiza poses sugerentes frente a los sorprendidos viajeros.

La mujer incluso se inclina para permitir que la fotografíen y que algunos incluso le toquen los glúteos y la vagina.

“¡Que pase para acá atrás (del autobús)!”, le grita uno de los viajeros, sacándole una sonrisa a la actriz, quien sin dudarlo avanza para repetir el espectáculo en la parte trasera de la unidad.

“¿En qué ‘table’ (club nocturno que ofrece bailes y otro tipo de servicios eróticos) trabaja, señorita?”, le pregunta una persona a “Annie sex teen”, a lo que esta responde: “En todos. Soy de aquí y de allá”.

“¡Queremos seguridad! ¡Queremos trabajar!”

Por último, la mujer invita a todas las personas a bordo a unirse en un canto de protesta, mientras ella baila subida en las filas de asientos. “A ver todos: ‘¡Queremos seguridad! ¡Queremos trabajar!”

“No, pues así todos queremos trabajar”, se escucha comentar a otro pasajero, en tono de broma.

La actriz finaliza su inusual show agradeciendo a los viajeros y haciendo un llamado a las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto sobre el tema de la inseguridad.

“Gracias por apoyarme y esperemos que el Gobierno de Puebla también nos apoye”, sentencia, no sin antes pedir una porra, a la cual los pasajeros responden.

Hasta la fecha de la redacción de esta nota, el video compartido por “Annie sex teen” acumulaba más de mil retuits y casi 3 mil “me gusta” en la red social Twitter.