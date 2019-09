Actriz porno Esperanza Gómez comparte explícito video y fans dudan de su sexualidad

Esperanza Gómez es una de las famosas colombianas más polémicas. Sin embargo, también es una de las mujeres más seguidas en redes sociales.

Por eso, ninguna de sus publicaciones pasa desapercibida. Ahora la actriz de cine para adultos vuelve a generar comentarios por un video en su Twitter.

"Si quieres ver mi contenido más caliente ingresa ya mismo en http://fancentro.com/esperanzagomez", escribió para invitar a sus fans a ver más de ella.

EL VIDEO COMPLETO CLIC AQUÍ

Precisamente fue este momento el que causó el disgusto de cientos de sus seguidores, pues al mostrar su intimidad se le vio algo que aparentemente se trata de un pequeño pene, lo que despertó las sospechas de su verdadero género.

Rápidamente el video se hizo viral en redes donde hubo una discusión sobre si es una mujer transexual e incluso hubo algunos que la llamaron hermafrodita.

En las imágenes explícitas se pueden ver sus partes íntimas, un hecho que generó cientos de comentarios. Uno de los comentarios generó polémica entre algunos de sus seguidores:

"Tú eres una transgénero", le escribieron por el explícito video

Algunos de los seguidores de la artista no dudaron en criticar este comentario, asegurando que "no tenía ningún fundamento para escribirlo", y que por el contrario, si lo hacía era por "envidia".

Más detalles

Esta famosa actriz de cine para adultos de origen colombiano se ha posicionado como una de las preferidas de los consumidores de este contenido, y a sus 39 años sigue siendo la inspiración de millones.

La periodista colombiana Vicky Dávila le cuestionó por qué creía que se había armado tanto alboroto con la escena, que la estrella de películas para adultos respondió.

"No sé por qué tanto escándalo, si llevo desde el año 2009 mostrando mi cuerpo en plena acción. Entonces, no sé cuál es el escándalo [risas]".

My new video is really hot! Check it out! https://t.co/aeymc4qyTb pic.twitter.com/AcH2cda8y5 — Esperanza Gomez (@EsperanzaGomez) September 2, 2019

Cuando le preguntaron por los comentarios que le escribieron sobre el video, especialmente el tamaño de su clítoris, pero al respecto ella aseveró que no presta atención a eso.

"La verdad, yo no soy del tipo de personas que sube algo y está pendiente de qué dicen o qué no dicen. Yo simplemente lo subo y no me importa lo que la gente comente, porque si uno le presta atención a eso, eso empieza a afectar. Entonces, ‘ojos que no ven, corazón que no siente’", dijo.