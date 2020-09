La tenacidad del presidente Trump

Luego del vergonzoso debate presidencial entre Trump y Biden, el cual efectivamente fue dos contra uno; totalmente injusto y sin balance, que trato de acorralar a Trump y fracaso; dandole la victoria en ese debate, y luego de la vergüenza de la administración Obama-Biden y de Hillary Clinton, a los cuales ya se les comprobó que fabricaron la llamada “farsa rusa” para tratar de darle un golpe de estado y fabricarle un impeachment falso a Trump; vuelvo a publicar mi columna de agosto de este año y pronosticar que para noviembre del 2020: ¡Trump ganará su reelección!

El presidente Trump de los EUA y los principios y valores que el representa, junto con los millones de votantes conservadores y la multimillonaria derecha conservadora cristiana, que lo apoyo en 2015-2016, se avecinan a lograr la reelección de uno de los presidentes mas exitosos, pero también mas polémicos de la historia reciente del siglo XXI pero porque no decirlo, también de finales del siglo XX norteamericano.

Trump se reelegirá (ese es mi vaticinio a más o menos 70 días de la elección presidencial en noviembre) sencillamente porque logró armar una coalición de carpa grande de conservadores, evangélicos, voto de derecha, votantes de clase media rural y urbana, les cumplió las promesas de campaña que les hizo y en el intento logro robarse con sus resultados a una gran cantidad de votantes negros, hispanos e independientes y demócratas conservadores o moderados, fundamentalmente logrando la recuperación económica mas importante de los últimos 20 años y un rebote de la economía norteamericana luego del golpe durísimo del Covid chino, que ha logrado que millones de votantes negros e hispanos encuentren trabajo y que los centros urbanos deprimidos se empiecen a recuperar!

¿Como lo logro? desregulando la economía, derogando las cadenas de millas y millas de regulación innecesaria, antieconómica y anti-competitiva, con una reducción masiva de impuestos a las empresas, a la clase media, a la repatriación de capital y la renegociación masiva de acuerdos de libre comercio para forzar a los mercados que estaban cerrados con aranceles altísimos a los bienes y servicios de EUA, que se bajen los aranceles masivamente a las importaciones americanas y con ello generar medio millón de nuevos trabajos en manufacturas (lo que todo el mundo decía era imposible) y forzando a la China comunista con una negociación comercial tenaz, a comparar 200 billones adicionales de bienes y productos agrícolas americanos al año.

Impresionante lo que ha podido lograr el empresario inmobiliario de NY en tan solo 3 años y medio y aun con una pandemia fabricada y alentada por china y la corrupta OMS(de la cual EUA se retiro en protesta, igual que se retiro de la vergüenza de Comisión de DDHH de ONU en Ginebra) y ONU (a la que retiro 1,200 millones de USD de fondos que le daba EUA) y con toda la “prensa” de izquierda en contra (las llamadas fake news)

Junto a todo ello el Presidente Trump ha soportado y denunciado, mandando miles de agentes federales y a la guardia nacional a los ataques masivos y terroristas de grupos radicales internos como Black Lives Matter y Antifa en muchas de las principales ciudades de los Estados Unidos.

El presidente Trump ha salido a enfrentar a los enemigos de los EUA y de sus valores judeo cristianos, y en una gran mayoría de ocasiones ha logrado ganar, dentro y fuera de su nación.

Tengo un viejo amigo norteamericano que vive en Guatemala, que cuando platicamos siempre me dice: en los mas de 50 años que tengo de seguir la política de mi país, con la excepción de Ronald Reagan, ¡es la primera vez que miro a un político cumplir exactamente lo que prometió en campaña.

La lista es impresionante: reducción masiva de los aranceles chinos a los productos americanos, mas de 300 millas lineales de muro de mas de doce metros de altura, de acero, construidos en la frontera con México, derrota total de ISIS y el estado islámico en siria e Irak, traslado incondicional de la Embajada de los EUA de regreso a Jerusalén, reconocimiento de los altos del Golán como territorio israelí, acuerdo de tercer país seguro con Guatemala y el triángulo norte de CA y autorización de 100,000 visas de trabajo agrícola para guatemaltecos; nombramiento de mas de 150 jueces federales conservadores a Salas de Apelaciones federales y dos jueces conservadores a la Corte Suprema de los EUA, reducción de penas a los reos que han demostrado rehabilitación en los presidios, combate frontal al terrorismo, el narcotráfico y a Irán, Hezbolá, Hamas y contra los abusos, crímenes y excesos del Partido Comunista Chino y apoyo masivo a Ucrania frente a la agresión Rusa con armas convencionales y tecnología anti tanques de ultima generación americanas; refuerzo del establishment y el presupuesto de Defensa del Pentágono, apoyo a los policías y veteranos militares, apoyo y reconocimiento a las iglesias cristianas que llegan a orar con el presidente al menos una vez al mes, todos los meses en la Casa Blanca! apoyo a la clase media reduciéndoles los impuestos y con ello generando un crecimiento económico masivo a pesar de la pandemia y antes de la pandemia una de las expansiones económicas mas grandes de los EUA en este siglo.

Trump sabe lo que esta haciendo, y la idiotez del ala radical del partido demócrata (lleno de radicales socialistas), cada vez mas parecido a una organización chavista, que no condena la violencia irracional y quema de negocios de todos los distintos grupos étnicos de los EUA y hasta de propietarios negros en las ciudades de Minneapolis, Seattle, Portland, Nueva York, Chicago y hasta la misma capital Washington DC, todas esas ciudades y estados con alcaldes y gobernadores demócratas, que sucumben a masas violentas de vándalos que destruyen propiedad privada, queman negocios pequeños, grandes y medianos y que quieren cerrar la policía en medio de protestas y vandalismo sin precedente! esa violencia, la agenda radical de extrema izquierda abortista, feminista radical, LGBTI y de odio contra los EUA, llamando injustamente a todo el país y a su población completa “racista”, sin reconocer los enormes avances que han tenido en los últimos 50 años desde el asesinato cobarde de Martin Luther King; es todo ello un regalo político de la extrema izquierda para la reelección del presidente Trump, los votantes no quieren cerrar la policía, no participan de esa agenda extremista, no quieren violencia en sus ciudades sino que quieren mas del crecimiento económico generalizado que el presidente Trump ya demostró que puede lograr para todos.

Los demócratas radicales y el ala extremista que tomo ese partido: (Michelle Obama, Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y la candidata a vicepresidenta Kamala Harris) por su lado y en su convención solo transmiten odio a su país, como fanáticos políticos radicales.

Yo en su lugar diría felizmente: MAGA (Lets make America Great Again); el odio y la ira ciega a los políticos radicales, los políticos que tienen una agenda clara y le cumplen a su electorado son reelectos!

Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a su presidente Donald J Trump.