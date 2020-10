Hoy reinicia el país sin restricciones; el uso de mascarilla es obligatorio

Sin más toque de queda, las autoridades de Salud instaron a la población a mantener las medidas de prevención como la mascarilla para evitar contagiarse de Covid-19, que a la fecha les ha provocado la muerte a tres mil 246 personas.

A partir de hoy funcionará el sistema de alertas que regula las actividades sociales, religiosas y deportivas en los municipios.

Según proyecciones epidemiológicas, se espera una segunda ola de contagios, como se ha visto en Europa, pero de acuerdo con la ministra de Salud, Amelia Flores, en el país aún no se tiene conocimiento de la magnitud, por lo que señaló que es responsabilidad de todos el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y el distanciamiento social.

Flores reiteró que la cartera que dirige está preparada para atender a pacientes con Covid-19, pues hay cinco hospitales más habilitados este año, también se contará con 22 centros para el procesamiento de pruebas moleculares.

“El coronavirus no se fue, seguimos trabajando en torno a la epidemia”, recordó Flores.

Asimismo, la funcionaria indicó que los contagios en el departamento de Guatemala representan más del 50% del total de casos, aunque reconoció que hubo baja en la realización de pruebas en los últimos días, por lo que se han aumentado, ya que las personas sospechan que se contagiaron por haber estado cerca de un alguien infectado en sus trabajos o familia.

El director ejecutivo de la Coprecovid, Edwin Asturias, explicó que debido a que ya no hay más estado de Calamidad, el Código de Salud será la normativa que regirá el sistema de alertas que establece sanciones.

Sin embargo, resaltó que los guatemaltecos no deben esperar que haya sanciones para todo, pues lo que se pide es que protejan su salud.

“La sanción más grande para un individuo que no utilice la mascarilla es que se contagie y enferme a su familia. Esta enfermedad que no se sabe si la podrá sostener y no ha visto lo que se ha vivido en Salud en los últimos seis meses puede provocar la muerte”, expresó Asturias.