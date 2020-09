“La cifra es escalofriante”, dice la ONU sobre el balance de muertos por Covid-19

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó esta semana a ejercer “un liderazgo responsable” frente a la pandemia de coronavirus (Covid-19), en un mensaje difundido después de que el mundo superara el umbral del millón de muertos debido a la enfermedad.

“Nuestro mundo debe hoy lamentar una cifra atroz: la pérdida de un millón de vidas como consecuencia de la pandemia de Covid-19. La cifra es escalofriante”, dijo Guterres.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.

We must never lose sight of each & every life.

As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i

