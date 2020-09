VIDEO. Revelan la verdad de los ovnis filmados por la Estación Espacial Internacional

El cosmonauta ruso, Iván Vágner, parte de la actual tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI), arrojó luz recientemente sobre los objetos voladores no identificados (ovnis) que aparecieron en una filmación de la aurora polar sobre la Antártida.

La grabación, compartida en agosto, muestra un timelapse del vistoso fenómeno luminoso, pero en un punto del video también es posible observar hasta cinco objetos extraños que vuelan en fila, unos al lado de otros, sobre la órbita terrestre.

El metraje generó revuelo en las redes sociales, y muchos lo consideraron en su momento como una prueba más de la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta.

El propio Vágner dejaba abierta cualquier posibilidad sobre los ovnis en un tuit publicado el 19 de agosto. “A los 9-12 segundos, aparecen cinco objetos volando a lo largo con la misma distancia. ¿Qué creen que son? ¿Meteoros, satélites o …?”, escribió.

El cosmonauta, no obstante, decidió enviarlo a la administración de la agencia espacial rusa, Roscosmos, así como al Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia para que fuera analizado.

Y en un tuit publicado el fin de semana, reveló los resultados.

De acuerdo con Vágner, las misteriosas luces que aparecen en la grabación, hacia el segundo 24, no son naves extraterrestres, sino más bien satélites.

“Una vez más, nuestros (objetos) extraños pasaron en formación en los segundos 00:24-00:30 del nuevo video espacial de lapso de tiempo. ¡El misterio parece estar resuelto! Son satélites”, escribió el cosmonauta en su cuenta de Twitter.

“Сada vez hay más y más. ¡Pronto, el cielo estará lleno de naves espaciales!”, añadió.

Once more our strangers passed by in a formation at 00:24-00:30 seconds of the new space #timpelapse video. The mystery seems to be solved!

These are satellites, more and more of them every time. Soon, the sky will be full of spacecraft! pic.twitter.com/mckmUFqm4e

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) September 19, 2020