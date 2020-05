VIDEO. Astronautas de cápsula de SpaceX abordan la Estación Espacial Internacional

Los dos astronautas de la cápsula Crew Dragon de SpaceX abordaron este domingo la Estación Espacial Internacional (ISS) tras un acople exitoso, la primera vez en casi una década que una nave estadounidense tripulada logra completar esa maniobra.

La escotilla entre las dos naves se abrió a las 17H02 GMT, y poco después los astronautas ingresaron a la ISS, donde se reunieron con sus actuales residentes.

Doug Hurley, de 53 años, y Bob Behnkhen, de 49, que despegaron la víspera en un cohete Falcon 9 desde Florida, son los primeros astronautas en llegar a la estación espacial gracias a un vehículo de una empresa privada.

Así fue el histórico momento:

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020