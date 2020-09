Recién nombrado ministro de Cultura y Deportes también es positivo de Covid-19

Luego de que se informara que el gobernante había dado positivo en su sexta prueba de Covid-19, se confirmó el contagio de un integrante de su gabinete.

Se trata de Felipe Aguilar, recién nombrado titular del Ministerio de Cultura y Deportes.

Según explicó Aguilar, por el momento solo presenta síntomas leves. Explicó que se le practicaron todos los estudios en el Hospital Temporal del Parque de la Industria y que guardará cuarentena en su casa.

En cuanto a sus funciones, aseguró que las continuará cumpliendo de manera virtual.

Al referirse sobre su contagio, el mandatario enfatizó que se girarán instrucciones para que los integrantes del Gabinete de Gobierno se realicen la prueba, ya que estuvieron presentes en las celebraciones de independencia realizadas el 14 y 15 de septiembre.

“El resultado de la sexta prueba resultó positiva. Después de las 10:30 horas daré un mensaje a la nación y les informaré sobre lo que me está pasando”, dijo el mandatario a Emisoras Unidas.

Giammattei recibirá tratamiento médico y seguirá los protocolos establecidos de una persona contagiada por la nueva enfermedad.

“Soy un caso leve. No he tenido fiebre, solo dolor de cuerpo. El 14 de septiembre estuve cerca de una persona que dio positiva. El miércoles me aislé y ayer amanecí con síntomas. Ya tocó. No hemos parado”, declaró.