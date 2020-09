El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei dio positivo para Covid-19.

Giammattei recibirá tratamiento médico y seguirá los protocolos establecidos de una persona contagiada por la nueva enfermedad.

“Soy un caso leve. No he tenido fiebre, solo dolor de cuerpo. El 14 de septiembre estuve cerca de una persona que dio positiva. El miércoles me aislé y ayer (jueves) amanecí con síntomas. Ya tocó. No hemos parado”, declaró.