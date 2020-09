Giammattei: “Fueron decisiones duras y difíciles, teníamos dos meses de haber asumido el Gobierno, pero sabemos que fueron necesarias”

Conversamos con el presidente de la República, Alejandro Giammattei, sobre estos seis meses que el país ha luchado contra la pandemia Covid-19.

¿Cuáles fueron las primeras acciones que usted, como doctor, pidió que se implementaran cuando se enteró de que el Covid-19 había llegado a Guatemala?

Las acciones iniciaron justo antes de que se detectara el primer caso de Covid-19 en el país, con la declaración del estado de Calamidad el 5 de marzo. Tuvimos la ventaja de ver el avance de la enfermedad en otros países y cómo la estaban enfrentando, eso representó una ventaja que nos permitió prepararnos y analizar las medidas que debíamos tomar, y evaluar los efectos que estas tendrían, desde el nivel sanitario hasta el económico. Al detectar el primer caso el 13 de marzo, se tomaron decisiones para salvaguardar la vida de los guatemaltecos y de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, planificando la apertura de los hospitales temporales; y desde el punto de vista económico, con la planificación de los programas de apoyo para paliar su impacto en las familias.

Desde ese 13 de marzo todo cambió para Guatemala. ¿Cuál es su análisis de estos 6 meses inmersos en una pandemia?

Fueron decisiones duras y difíciles, teníamos dos meses de haber asumido el Gobierno, pero sabemos que fueron necesarias. Las acciones implementadas pueden tener detractores y críticas; sin embargo, estamos seguros de que se tomaron las medidas adecuadas para nuestra realidad social y económica. Hoy estamos retomando poco a poco las actividades en el país, camino a una nueva normalidad con la que tenemos que aprender a vivir mientras no exista una salida médica para enfrentar una enfermedad que ha venido para quedarse.

¿Qué recuerda de aquella llamada que recibió en pleno acto público y tuvo que anunciar el primer caso del Covid-19 en el país?

Sí, como lo dije en esa ocasión, era una llamada que jamás hubiera querido recibir. Con eso sabíamos que debíamos acelerar todo lo que ya se había planificado, porque esta emergencia requería acciones inmediatas y como lo indiqué antes, sabíamos que este momento llegaría.

Puede hacernos un repaso de las acciones que el Gobierno implementó para mitigar los efectos de las medidas de restricción a la movilidad para evitar la propagación del nuevo coronavirus…

Se integraron tres mesas técnicas para atender lo económico, lo social y la seguridad, con los objetivos claros de prevenir el contagio y la propagación, contener el incremento de la curva de contagio y acciones que mitigaran el impacto social y económico. Entre las principales acciones de restricción de movilidad estuvieron: Los toques de queda, los cierres totales de fin de semana, restricciones por números de placas y prohibición de movilidad interdepartamental.

De las decisiones que ha tomado en torno a la crisis sanitaria, ¿cuáles han sido las más difíciles?

El fomentar el teletrabajo, paralizando la economía para hacer prevalecer la vida. El sector productivo del país no estaba preparado técnicamente para acoplar sus actividades a esta modalidad, pero era necesario si queríamos contener el avance de la enfermedad.

Otra ha sido suspender las clases, sobre todo porque sabíamos que muchos niños asistían a las escuelas, no solo para recibir la educación, sino que también por su alimentación escolar. Aunque nos tocó trabajar sobre la marcha, gracias al esfuerzo de maestros, padres y alumnos, el continuar con el ciclo escolar ha sido posible al punto que transformamos el programa de alimentación escolar y durante todo esto tiempo hemos garantizado el alimento y nutrición de nuestros niños.

¿Cuál es su impresión de que ciertos grupos de guatemaltecos no cumplan con las medidas de prevención, como el uso correcto de la mascarilla o el distanciamiento social?

Es algo nuevo para nuestra sociedad el convivir con ciertas normas que limitan nuestro actuar. Por ello, nos hemos enfocado en promover las medidas en distintos idiomas, porque la educación es vital para que cada uno comprenda la responsabilidad individual que resulta positivo en lo colectivo. El trabajo de la Policía Nacional Civil ha sido vital durante todo este tiempo, han sido nuestros garantes de las disposiciones presidenciales, lo vimos en las primeras semanas del toque de queda, con la detención de miles de personas que violentaron la normativa.

Usted lo ha dicho, la batalla contra el virus no está ganada del todo aún, ¿qué mensaje le envía a la población para evitar los contagios?

No podemos bajar la guardia, debemos seguir cuidándonos unos a otros, a nuestros seres queridos. No quisiéramos que ninguna familia pierda a un ser querido. Quiero agradecer a los servidores públicos, policías, bomberos, médicos, enfermeras, trabajadores municipales que incansablemente han velado por la ciudadanía durante todo este tiempo. Esta emergencia no la hubiéramos manejado igual sin su esfuerzo y entrega.