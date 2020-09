VIDEO. Viralizan a mujer haciendo “agua de calzón” durante la pandemia

En redes sociales se ha hecho viral el video de una joven mujer que fue captada llevando a cabo un supuesto conjuro en el interior de su vivienda. Se trata de un extraño video de mujer haciendo ritual con su ropa interior.

Quien la filma es un hombre que comenta lo que ella está haciendo a medida que pasa el video. En las imágenes se ve que está grabando sobre un muro a la joven, mientras ella está arrodillada en el suelo.

Graba a mujer en el patio de su casa

Según la persona que está grabando, lo que ella estaría haciendo es “agua de calzón”. Esta es una creencia popular que ha surgido a partir de mitos populares. Se supone que es una manera de generar apego emocional a la pareja del momento.

Además, se puede apreciar que en el suelo dibujó una figura en forma de estrella. Tiene al centro una maceta. Y se hace rodear de candelas que están colocadas sobre envases de vidrio.

El agua de calzon. Si existe 🤣🤣 Ojo con el agua de calzon. Gepostet von El compadre am Mittwoch, 2. September 2020

Por eso, allí se ve a la mujer con su ropa interior de color rojo en la mano, mientras la sumerge en un recipiente. También deja ver que tiene dos recipientes más con otras sustancias y también las pone en su ropa interior.

El hombre sigue hablando durante el video, incrédulo de la situación que está viendo.

De la misma forma, las reacciones no se han hecho esperar, algunos internautas aseguran que no creen en esto. Mientras que otros advierten que no es una práctica recomendable.